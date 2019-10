Sophie Chauveau, biógrafa de Leonardo, comentó a ABC: “Oculta durante mucho tiempo, la homosexualidad de Leonardo ha dejado de ser un tabú. En la Florencia de su tiempo, los hombres vivían entre ellos. Y la homosexualidad no es un secreto. Leonardo frecuentó la colina florentina de Contado, donde es notorio que había prostíbulos masculinos. Leonardo fue un hombre muy bello, a quien no le importaba pagar por dar y recibir placer. Muchas de sus relaciones no tuvieron mañana. Queda el recuerdo de un nombre, Salai… el nombre auténtico de ese ‘diablillo’ era Gian Giacomo Caprotti, un niño de diez años…”.