La primera piedra la arrojó el crítico neoyorquino Jerry Saltz. "No soy un historiador del arte, pero he visto arte por casi 50 años y una mirada a esta obra me dice que no es de Leonardo. La pintura está absolutamente muerta. Su superficie es inerte, barnizada, chillona. Fue pintada y repintada tantas veces que parece simultáneamente nueva y vieja", escribió.