En 1992, el psiquiatra británico Digby Quested escribió un artículo para el Bulletin of the Royal College of Psychiatrists (1992), en el que sostenía la teoría del "Espejo invertido": "La sonrisa de Mona Lisa se inclina hacia la izquierda, gesto más común entre los hombres. La imagen es un autorretrato invertido, tanto en la mirada oblicua como en el género sexual". Quested llegaba a esta conclusión tras realizar un análisis de los rasgos por computadora, que, según él, "demostraban que los rasgos de la Mona Lisa y del conocido autorretrato de Da Vinci en su vejez se unían casi a la perfección".