- Cuando empecé Ocho sabía que quería escribir un libro sobre un abuso sexual que no fuera oscuro . Quería escribir algo distinto a lo que había leído sobre el tema. Hasta ese momento, solo me había encontrado con memorias sobre situaciones traumáticas en las que el trauma era el gran tema a revelar. Quería saber si yo podría escribir un libro sobre un trauma que fuera divertido, esperanzador y no súper dramático. Quería que fuera real. Quería que sonara como una persona normal, una persona que no se la pasa llorando por los rincones (al menos no todo el tiempo), que es lo que soy. Soy muy funcional. Además, sufrí un abuso . Pienso que esto es así para muchas personas.