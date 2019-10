Ahora, en esta entrevista, asegura: “Realmente me sorprendió, no lo esperaba. Esta mañana estaba mirando las noticias, haciendo un scroll rápido y me vi etiquetada en una publicación. Me encanta porque trabajo de lo que me gusta y recibir un premio que tiene que ver con lo que hago desde siempre, que es recomendar libros y pensar el encuentro entre libros y lectores, es una alegría”.