“Cuando yo dibujaba algo –recordó en 2010, poco antes de su muerte–, ella decía que era un trabajo `maravilloso´, y me daba un centavo para animarme a seguir. A veces no tenía material adecuado, ¡y dibujaba en papel higiénico! Y un poco después comencé a dibujar algunas cosas bastante salvajes para mi edad. Los maestros siempre estaban hipnotizados por lo que hacía, de modo que fue difícil aprender algo de ellos. Hasta en la Escuela de Arte, más tarde… ¡se volvían locos! Ni siquiera Falanga me enseñó algo. Decía `Muy bien, muy bien´, y eso era todo. Hablaba inglés muy mal. Aprendí más de mis amigos”