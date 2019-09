En el rostro de Rike Scheffler, algo rosado por el sol primaveral de Buenos Aires, hay una sonrisa recurrente. Ahora, que son las cinco y media de la tarde, ese mismo sol le ilumina la cara. Estamos en el patio del Hotel Dazzler. A su lado, Agustín Pardo traduce. La voz suave de esta berlinesa no posee la exacerbación de los alemanes representados en Hollywood. Poeta y performer, llegó a la Argentina a participar del FILBA invitada por el Goethe Institut. “Hace tiempo quería conocer Sudamérica. Era un sueño. Traté de no imaginarme mucho cómo sería, los preconceptos son problemáticos. Sí viajé por el mundo y conocí muchos sudamericanos. Con ellos siempre he tenido una conexión intuitiva, una energía que me gustó”, dice y vuelve a sonreír.