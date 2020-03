Para sus lectores, lo único verdaderamente extraño tal vez hubiera sido que Slavoj Žižek no sacara un nuevo libro en medio de la alarma sanitaria global por el coronavirus y el huracán de ideas sobre los posibles cambios económicos, sociales y políticos que dejará su paso una vez que termine. Lo cierto es que a la extraordinaria velocidad crucero con la que Žižek escribe, opina y debate en casi todos los medios dispuestos a darle la oportunidad, estos cuatro meses desde que la pandemia por el Covid-19 empezó en la provincia china de Wuhan y se expandió por el resto del planeta son un tiempo más que suficiente para imaginar un libro suyo al respecto. Lo seguro es que ¡Pandemia!, el ensayo con el que hace unos días sorprendió a un mundo que todavía no sabe cuándo podrá volver a pisar una librería, puede haber sido el primero y el más rápido, pero sin duda no va a ser el último.