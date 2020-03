–Usaste la palabra vulnerabilidad, me gusta mucho. Hay una educación en América Latina donde los hombres, el macho, tiene que ser un macho. Tiene que aceptar estoicamente los dolores, no manifestar que sufre, no manifestar que es inseguro, que fracasa, que es un manojo de contradicciones y de ambigüedades. Me parece que ese papel es nefasto para los machos. No fui educado así, fui educado por muchas mujeres y por un padre muy ambiguo también. Me enseñaron que la expresión de la vulnerabilidad, que soy vulnerable, que no soy para nada un bloque de hierro o de hielo, es lo que es, porque los seres humanos somos así. No me molesta para nada manifestar mi invulnerabilidad. Soy vulnerable, siempre lo fui, lo sigo siendo y todos los humanos lo somos.