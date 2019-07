—No sabía qué tono iba a tener la novela. Uno empieza a escribir y luego es ella la que te da el tono. No eres tú el que se lo impone. Y esta novela luego me pidió el diario de ella. Yo no sabía que iba a escribirlo, pero era tan íntimo todo lo que le estaba pasando que no había otra manera de que ella se abriera a contar cómo se sentía si no era a través de la primera persona y a través de un diario. Entonces cuando sale el primer capítulo allí me doy cuenta de que tiene una épica. El tono, la voz, todo va a ser épico. Y eso me va llevando, a lo largo de la novela, a que ese canto épico esté allí hasta el final. Esa es la magia de la escritura. Y ella misma me va pidiendo más denuncia, me pide una amiga, me pide el amor. Aquí aparecen los hombres. Hay uno, secundario pero muy importante para mí, que es Benicio de la Cruz, un mulato que se ve avocado a convertirse en la madre de estas dos criaturas, de estas dos niñas que, aún cuando tienen madre, son huérfanas. Y esa potestad de este hombre es una evocación a ver a los hombres de otra manera. La novela está llena de mensajes sutiles, para el que lo quiera ver. Por ejemplo, Emanuel viene de un París bohemio, revolucionario, abierto, transgresor, capaz de romper reglas, y se codea con Simone Veil, que la adelanto en el tiempo, que es una gran filósofa y sobre todo una defensora de los derechos humanos, luego se convierte en una mística maravillosa, que le inocula la igualdad. Luego, cuando él conoce a Betsabé, ya no la ve desde otro ángulo que no sea el de la igualdad. Ese momento mágico donde él la descubre con esa feminidad, con ese punto salvaje que tiene ella, y con esa fuerza, y la respeta desde el primer momento. Entonces allí también hay una figura masculina que es adonde hay que ir. Cuando empiezo a escribir esta novela todavía no ha arrancado el movimiento feminista que actualmente está cogiendo tanta fuerza. Aquí, en esta novela, ya está ese feminismo, un feminismo que está respetando al hombre, que no está compitiendo con el hombre, que necesita que el hombre se sume para hacer realmente el cambio. Yo creo que desde cada lugar que tenemos cada persona en el mundo desde su profesión está obligado a poner un grano de arena para que la sociedad sea cada vez más mejor: más justa, más equitativa. Y para mí esta novela es un grano de arena en eso. ¿De qué manera? De la que yo tengo: la escritura. Ojalá dejemos de pensar que este libro es sólo para mujeres, porque es un libro humano, un libro que está hablando de injusticia, de amor, de emociones. Un libro que está buscando asombrar de nuevo, hacer que la gente vuelva a percibir los sentidos. ¿Y eso es de hombres o es de mujeres? No, eso es del ser humano. ¿Qué es más valioso: las lágrimas de un hombre o las de una mujer? Las dos. Y la risa también. ¿Y eso tiene nacionalidad? ¿Nos reímos en japonés? ¡No, los sentimientos son universales! Estaría bien que ya dejáramos de estar clasificando.