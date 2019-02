–Bogotanos es para mí el más logrado de mis libros de cuentos. Procuré adentrarme en la ciudad que me vio nacer, la ciudad donde he vivido y gozado y padecido los mejores años de mi vida. Es una ciudad horrible, pero estoy enamorado de ella. Los cuentos de Bogotanos obedecen a noticias de periódico que en algún momento leí y me remecieron. El rapto de un bus escolar, por ejemplo, ocurrió en Bogotá, el hombre al que asesinan por decir un piropo, en fin, varios de los argumentos nacieron de la realidad directa. Los periódicos bogotanos, bueno, los del mundo, principalmente los amarillistas, dan cuenta de hechos insólitos, más increíbles que cualquier ficción.