Por su parte, un documental venezolano y otro chileno participarán de “World Cinema Documentary Competition”. Once upon a time in Venezuela (Erase una vez en Venezuela), de la realizadora venezolana Anabel Rodríguez Ríos, retrata el “otro lado” del laberinto político que vive la república bolivariana con su mirada puesta en el coqueto barrio Congo Mirador -sobre el lago Maracaibo-, otrora reducto bohemio y hoy dividido como el resto del país, en irreconciliables diferencias políticas. The Mole Agent, de la chilena Maite Alberdi, combina realidad y ficción en una trama de espías que refiere -directa e indirectamente- al pasado de dictadura pinochetista en Chile, ambientada en un hogar de retiro para ancianos.