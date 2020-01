En ese sentido, Rick y Morty es una serie nihilista en los términos de Friedrich Nietzsche: tras la muerte de Dios no hay moral que satisfaga. Por ejemplo, Rick puede invocar a unos extraños seres azules llamados Meeseeks, que nacen para cumplir el objetivo que les proponen y mueren cuando lo logran. Así de simple. Por ejemplo: limpiar la cocina. El Meeseek la limpia y ¡plof! desaparece agradecido. ¿Qué ocurre cuando no logran cumplir lo pedido? Desesperan. No hay sentido en su su vida. Hay un episodio donde se empiezan a suicidar porque no logran hacer que Jerry aprenda a jugar al golf. La pregunta es lógica: ¿qué sentido tiene vivir en un mundo sinsentido? El yo, siempre en jaque. Otro ejemplo es cuando Beth le pregunta a Rick si ella es un clon. La situación dura un minuto pero incluso allí funciona el embrión de historia de Harnon. El diálogo es este: