Sin embargo, esa aceptación que tuvo el tema no pudo ser convertida en el éxito que The Pogues esperaba debido a un inesperado problema: Kirsty MacColl sufría de pánico escénico. Para convertir en dinero el potencial de la canción y del álbum que la contenía, If I Should Fall from Grace with God (1988), había que salir de gira. Y eso con Kristy MacColl no era posible. Lo intentaron varias veces, pero fue en vano.