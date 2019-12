No había muchos caminos. Bowie no quería cantarla, Crosby no deseaba cambiarla. La solución vino de la mano de la producción. Así Ian Fraser y Larry Grossman bajaron hasta el sótano del estudio donde había un piano y por una hora buscaron la manera de contentar a ambos. De allí surgió esta versión de The Little Drummer Boy, a la que se le anexó Peace on Earth, el tema recién creado.