El hecho que disparó la idea del álbum doble ocurrió en julio de 1977 en Canadá, durante un concierto de la gira “In The Flesh”, título que luego tendrían dos canciones de The Wall que escenifican al personaje principal en plena performance. En ese tour Pink Floyd interpretaba en su totalidad los álbumes Wish You Were Here y Animals. Esa noche un sector del público estaba especialmente intenso y pedía canciones todo el tiempo. De pronto, un fan se acercó demasiado al escenario y Waters, en un ataque de ira, lo escupió. “La gente ya no importaba, sólo nos interesaba cuánto dinero recaudábamos. Me sumergí en una atmósfera de ego y avaricia. La conexión con el público se había ido, era insoportable estar sobre el escenario”, confesó años después a la revista Life And Style.