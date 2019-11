-Bueno sí, a mí me pasa con otras cosas también y no necesariamente con gestos tan contundentes en cuanto a número de páginas por ejemplo. Pero cuando yo me tropiezo con un libro que me impresiona muchísimo y que me produce un gran placer y una gran admiración no lo guardo en el cajón de mi parte de escritor, lo guardo en el cajón de mi parte de lector. O sea, no quiero entrar en conflicto con algo que me produjo un enorme placer como lector porque sería un error. No me voy a poner a competir con El gran Gatsby o contra Pálido fuego, o contra En busca del tiempo perdido. Primero porque perdería, no tiene ningún sentido. Y segundo porque lo más grave de todo es que convertiría un placer en un problema, o en una desgracia y no me parece justo para con Fitzgerald o Proust.