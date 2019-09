El señor Córdoba aparece y desaparece de mi mercado gourmet como cualquier rico latinoamericano con casas en varios continentes. Lo veo las cuatro estaciones. "Amigo Botero", saluda con una sonrisa cada vez que reaparece. (De lejos observo su interacción cordial con empleados de otras secciones). Nuestras conversaciones son cándidas. Dice que tiene una persona cercana en Europa que visita con frecuencia. Intencionalmente evito hablarle del tema de Colombia. Mejor coincidimos en conversar sobre las artimañas de los rubios Trump, Putin, Bolsonaro y Boris Johnson. Lee, entre otros, The Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal y The New York Times. Recojo que posee una propiedad en Europa, dos en Norteamérica y otra en Bogotá. No le pregunto por áreas rurales.