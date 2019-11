Y un último tema a considerar de la situación actual que nos propone la vida hoy y que hace que busquemos “el teatro”, y particularmente “el teatro en espacios no convencionales”, y muy especialmente las “adaptaciones de clásicos en versiones libres para todo público”, es la sectorización social propuesta por estos sistemas de gobierno actuales que ya han definitivamente acordado como normal la división social que se ve en la dicotomía: Countrie-Villa / Educación privada-educación pública / Cuatro por cuatro-Carro de cartonero, para dar algunos ejemplos. Esta división social tan acentuada, que resulta extrañas para la sensibilidad de los ciudadanos argentinos, aparentemente vino para quedarse. Y no tenemos dudas que el cambio no puede venir de lo económico primero. El cambio tiene que venir desde lo cultural. Y en ese sentido el teatro y en particular el teatro de calle, es uno de los pocos lugares donde pueden combinarse y quizás integrarse, sectores de la sociedad que están totalmente divorciados.