Posiblemente hasta este momento el edificio literario que estaba por construir, del cual sólo había puesto algunos ladrillos, tenía un rumbo. Pero de pronto se tuerce y se desvía. En 1953 gana una beca de periodismo y viaja a España. No es consciente de lo que se avecina cuando pita un cigarrillo y mira el horizonte desde el barco que lo lleva a Barcelona. Su adicción al cigarrillo también llegaría a su literatura. En su cuento "Solo para fumadores", retrata en primera persona las distintas experiencias del protagonista con el cigarrillo. Como en su adolescencia, cuando tuvo su primera pitada ("(…) me sentí tan mal que estuve vomitando toda la tarde y me juré no repetir la experiencia". O también cuando era estudiante de una facultad de Derecho "(…) conseguí un trabajo por horas donde un abogado y pude disponer así de los medios necesarios para asegurar mi consumo de tabaco".