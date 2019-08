– Al primero que conocí por su obra fue a Julio Cortázar. Durante mi adolescencia, vivida en la última dictadura militar, donde todo estaba clausurado. Había una censura muy grande y se vivía con un sentimiento de opresión general. Mis compañeros de colegio fueron los primeros en pasarme los cuentos de él, que me fueron enriqueciendo culturalmente. Cuando los leía, la primera sensación fue que escribía con libertad y recuerdo pensar que si alguien escribe con tanta libertad es que se puede pensar con la misma libertad. Además, en esa época no era fácil acceder a ese tipo de texto. Con Manuel, la relación comenzó porque fui alumna de la Maestría en Cine Documental de la Universidad del Cine. Cursaba por una beca que me había ganado. Cuando terminé fui a verlo para agradecerle y estuvimos varias horas hablando. Ahí pude contarles de los trabajos que había hecho y al finalizar, me regaló el libro Cartas de cine, una recopilación realizada por María Lyda Canoso de las cartas que le enviaba Cortázar a él mientras estaba filmando sus películas basadas en sus cuentos. Durante un año estuve investigando ese material y surgió la idea de hacer este documental. A ambos les estoy muy agradecida. A Cortázar por todo su legado, patrimonio cultural de la humanidad y a las películas de Manuel que rompieron el molde de una época. Manuel tuvo un rol importante para la cultura y la democracia en la Argentina. Él fue el director del Instituto de Cine cuando se recuperó la democracia en 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y él abolió la censura. Fue la primera acción que realizó. Antes, veíamos las películas cortadas, aquello que pasaba el filtro del censor.