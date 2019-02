En París realizó diversos trabajos junto a Aurora Bernárdez, su esposa entonces. No quería dar clases. Ya lo había hecho en Buenos Aires y en Mendoza y no deseaba que su energía se fuera en ello. Necesitaba tiempo para escribir. Ése era su objetivo principal, para eso estaba allí. Pero también había que subsistir. Una de sus primeras ocupaciones fue como empleado en una exportadora de libros. Él sólo armaba los paquetes que serían enviados: "Me lastimaba mucho las manos pero me dejaba la cabeza libre para pensar. Y muchos de los cuentos que escribí en esa época fueron probablemente imaginados mientras hacía paquetes para ganarme la vida", recordó en alguna entrevista. También fue traductor de Defoe, Chesterton, Gide y de Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Pero su obra mayor como traductor fue la de las obras completas de Edgar Allan Poe que publicó la Universidad de Puerto Rico; las versiones de los cuentos de Poe que en la actualidad se leen en castellano son las de Cortázar.