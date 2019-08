*Between Oedipus and the Sphinx: Freud and Egypt es el título de la exhibición del Museo Freud, en Londres, que se extiende hasta el 13 de octubre.

*Arqueología en Amarna (la ciudad del faraón Akhenatón) es la videoconferencia que dictará el famoso egiptólogo Barry Kemp el 24 de agosto en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.