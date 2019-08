De hecho, lo mismo ocurre con los otros once cuentos de Lo estás deseando: ya sea desde una voz femenina o una voz masculina, lo único en juego son historias de confusión sexual, incomodidad sentimental y pereza cuyos desenlaces nunca terminan de despegarse de versiones ligeramente distintas de "Cat Person". Sin embargo, es precisamente esto lo que vuelve valioso al libro. Tal vez Roupenian no sea una gran prosista literaria, pero sí detectó el conflicto clave en el laberinto narcisista de los vínculos amorosos de su generación. ¿Y cuál es ese conflicto? Que el principal enemigo del amor no es el otro sino el yo, el "yo que quiere la identidad en detrimento de la diferencia, que quiere imponer su mundo contra el mundo filtrado y reconstruido en el prisma de la diferencia", como diría Badiou.