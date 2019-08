"Mi padre desconfiaba de muchas cosas, pero tenía un profundo amor por sus lectores y no querría que la gente no pudiera leer sus escritos", dijo en diálogo con The New York Times. A partir de una exhaustiva reflexión decidió ceder los derechos para que sus obras se conviertan en libros digitales. Los libros los publicará la editorial Little, Brown and Company. Sin embargo, el formato audiolibro no será parte de esta expansión de dispositivos.