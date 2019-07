En aquel entonces, y contra viento y marea, el sisciliano nacido en Porto Empedocle seguía escribiendo. Dictando es la palabra justa. Produciendo literatura. ¿Cómo lo hacía? "Me imagino la página que debo escribir como si estuviera mirando una escena teatral: Montalbano está sentado en la butaca de la derecha, el otro entra en ese momento por la puerta… Eso me ayuda a recordar, aunque no siempre funciona y muchas veces le tengo que decir a Valentina que me relea y me relea lo que ya llevamos escrito".