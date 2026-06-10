Así operaba banda de ladrones que aprovechaba los tumultos en una estación de TransMilenio en Bogotá para robarle a los pasajeros con “cosquilleo”

La captura se dio gracias a labores conjuntas entre funcionarios del Centro de Control de TransMilenio y uno de los uniformados que fue alertado dentro de la estación - crédito Secretaría de Seguridad

En medio de las labores que realizan a diario uniformados adscritos al sistema de vigilancia y seguridad de transporte masivo de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el trabajo conjunto con la Secretaría de Seguridad permitió desarticular una banda de ladrones dedicada a hacer de las suya en estaciones de Transmilenio.

Los hechos fueron reportados por la Secretaría tras un operativo realizado en la estación Calle 76, ubicada en el norte de Bogotá y punto de división entre las localidades de Barrios Unidos y Chapinero. El procedimiento dejó cinco personas capturadas: dos mujeres y tres hombres.

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El seguimiento se realizó desde el Centro de Control, donde operadores y un uniformado coordinaron la respuesta con patrulleros en terreno dentro de la estación.

La coordinación incluyó datos sobre ubicación, vestimenta y desplazamiento de los sospechosos, según el reporte, y tal y como se evidencia en la grabación, uno de los agentes salió a perseguirlos cuando la banda de ladrones creyó que ya había realizado con éxito un nuevo hurto, pero al final fueron detenidos.

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Las capturas se reportaron luego de un hurto en la estación calle 76, ubicada en un punto límite entre las localidades de Chapinero y Barrios Unidos - crédito Secretaría de Seguridad

El modus operandi de la empresa delincuencial tenía dos ejes centrales: la modalidad de hurto era la de “cosquilleo” y para poderla llevar a cabo utilizaban estaciones (como en el caso de la Calle 76) en las que en el horario de la tarde se suele presentar aglomeraciones dada la cantidad de pasajeros en hora pico (entre 5:00 p. m. y 8:00 p. m.).

En medio de los tumultos y mientras algunos compinches hacían las veces de campaneros y marcaban a sus víctimas, los bandidos se escabullían para obtener los teléfonos y se los pasaban entre ellos para evitar que fueron atrapados.

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Este resultado se obtuvo, en parte, gracias al sistema de videovigilancia que está instalado en portales, estaciones e infraestructura troncal, y permite identificar comportamientos sospechosos, intentos de hurto, riñas y emergencias médicas que requieren reacción inmediata, de acuerdo con la información difundida.

Desde Transmilenio y la Secretaría de Seguridad siguen toda la operación

El Centro de Control de Transmilenio supervisa a diario más de 7.000 vehículos que recorren Bogotá y concentra tareas que van desde el seguimiento de rutas, horarios y paradas hasta la atención de emergencias médicas y la prevención de evasión del pago.

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Para la operación se anunció que se reforzará próximamente con 40 nuevos botones de pánico en estaciones del sistema, explicó Natalia Tinjacá, directora técnica de Seguridad de TransMilenio.

El sistema también coordina la respuesta a más de 20 casos diarios de quebrantos de salud dentro de la red, de acuerdo con Tinjacá.

Los hoy detenidos se valían de los tumultos que se formaban en la estación Calle 76 de Transmilenio debido al alto flujo de usuarios durante la hora pico - crédito Secretaría de Seguridad

Desde ese centro se activa el envío de ambulancias y la articulación con la Red Distrital de Emergencias para atender desmayos, problemas cardiacos, caídas y otras situaciones médicas.

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Las cámaras instaladas dentro de los buses permiten observar al conductor y lo que ocurre en el interior de los vehículos, añadió Tinjacá al puntualizar que dicho monitoreo facilita la reacción ante emergencias, agresiones, accidentes y episodios de salud que afecten a pasajeros o conductores.

Pareja que iba de viaje a San Andrés fue detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

En otro caso que se conoció el mismo miércoles 10 de junio de 2026, la Policía Nacional reportó la captura de dos personas (un hombre y una mujer) en flagrancia en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, tras detectar 33 kilogramos de una sustancia que sostuvo en declaraciones a medios de comunicación el mayor Jhonatan Quintero, subcomandante de la Estación de Policía Aeropuerto.

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El procedimiento se realizó durante controles a equipajes de vuelos nacionales en la terminal aérea internacional.

La pareja pretendía viajar con 60 paquetes que en total sumaban 33 kilogramos de marihuana - crédito Mebog

De acuerdo con lo que puntualizó el oficial, la pareja habría trasladado el estupefaciente por vía terrestre desde Medellín (Antioquia) y pretendía tomar un vuelo con destino a San Andrés.

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La institución informó en su reporte que en el equipaje se hallaron 60 paquetes envueltos en vinipel, que quedaron incautados junto con los capturados y puestos a disposición de la autoridad competente.