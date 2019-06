—Yo no tuve ningún encontronazo, él lo tuvo conmigo. Y en Twitter uno termina embarrándose en ese estilo de prosa. Pero la verdad es que siempre lo consideré un personaje tan menor, tan intrascendente, tan oscuro, tan gris en la política, que nunca me mereció una coma. Fernández me escuchó en TV hablar sobre el Caso Maldonado y tuvo conceptos muy, muy ofensivos. Y para mí el tema Maldonado es crucial: existe una verdad y existe una mentira. Con Maldonado se inventó una mentira canallesca, con torturas, secuestro y una desaparición endilgada al Estado que no fue tal. Todo esto lo supo la Justicia con la autopsia. Pero yo dije antes cómo habían construido esa desaparición de manera canallesca. Fernández se debe haber sentido aludido. El kirchnerismo sabe cómo mentir y cualquier intento de demolición de la mentira para ellos es un acto miserable. Si Fernández es la persona que dice ser y no la que yo creo que es, está a tiempo de disculparse conmigo. Porque la Justicia dijo: "Usted, Fernández, no tiene razón".