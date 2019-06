— Y asociar narrador con autor.

— Exactamente, exactamente. Suele pasar bastante, sobre todo en las novelas, porque en los cuentos quizás tengo como una fijación más técnica digo yo entonces como que en función de la técnica me alejo un poco más de esa cosa de fondo que en realidad quiero decir y que por lo general tiene que ver con cosas que me pasan o con cosas que me miro o que están como muy cercanas y que me son conocidas, ¿no? Que me son familiares. Entonces, sí efectivamente ha habido gente, bueno, sobre todo mi familia, mis padres, mi padre ya no está vivo, mi padre murió, pero mi madre sí, con mi madre he tenido por momentos una relación conflictiva, pero llega un punto en que yo creo que todo el mundo entendió por qué yo era como tan intransigente con eso, porque creo que siempre fui intransigente. Cuando me decían "pero qué necesidad, por qué estás contando eso", para empezar era algo que solamente entendíamos en un entorno muy cerrado pero igual afectaba. O sea, yo le doy toda la entidad a ese enojo, me parece que es lógico. Pero no me olvido que es mi herramienta, es mi elección, es mi oficio. Si yo soy mezquina con eso, suelo decirme, me parece que no lo estoy haciendo bien. Siento que la mezquindad en ese sentido es lo peor que le puedo hacer a cierto tipo de escritura dentro de lo que cabe la mía.