—Estoy seguro de que mi hermano murió antes de que lo atiendan cuando estuvo dos horas o dos horas y media esperando en una guardia en una camilla, diciendo que era diabético, contestando las 15 preguntas de 15, o sea que estaba lúcido. No lo atendieron. Cuando se dieron cuenta que estaba muriéndose o estaba muerto ahí comienza este derrotero que ya estaba todo jugado. No había nada que hacerle porque ni siquiera estaba entubado, no le habían pasado suero, no lo habían hidratado, nada. Y a partir de ahí, esto es una suposición, para mí lo fracturan y lo quiebran en mil pedazos para hacernos creer que fue un accidente de tránsito, cosa que está totalmente descartada en la causa por la fiscal y por todos los testigos.