—No lo sé la verdad. Lo que me provoca rabia es que se asuma como algo normal tener que irse del país para hacer lo que uno quiere. Es una derrota. Yo creo que hay que volver a apropiarse desde abajo de estas políticas culturales y laborales y volver a tomar el control de a poco. No hay que tener esa idea de que si acá no encuentro trabajo entonces me voy. Yo debuté tarde como director. Me decían: por qué no te vas a Estados Unidos. Pero yo quiero contar mi lugar, mis amigos. Y esto tengo lo tengo que hacer acá.