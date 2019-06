—Usted trabajó con Norberto Aroldi la idea de Los chantas, ¿cómo recuerda esta experiencia?

—Sí, Aroldi vino a casa un día, yo no tenía teléfono, era un tiempo que no se tenía teléfono. Vivía en Juncal 2940. Y me dejó una nota por debajo de la puerta, que si me podía ver. Lo llamé y se vino a casa. Me dice: "José, ¿me hacés una gauchada?". No éramos amigos. Le digo que sí. "¿Me podés leer este libro y decirme por qué me lo rechazan?". "Bueno, dejámelo, vení mañana". Lo leí esa noche, eran 90 páginas. Lo leí esa noche y al día siguiente viene: "Te lo rechazan porque está mal escrito, flaco. Está mal, está mal este libro. Este libro lo hiciste en dos días, y no se hace un libro en dos días". Entonces fue al capitalista a decirle que yo le rechazaba el libro. El capitalista me llamó y me dice: "¿Usted no trabajaría con Aroldi?". Yo estaba dando clases de cine en la Universidad de Córdoba en ese momento. Vivía a gatas, no se pagaba mucho. Iba semana por medio. Entonces empezamos a trabajar con Aroldi, pero era imposible trabajar con el flaco. Era imposible. "Mirá, flaco, no puedo trabajar contigo. Tendría que buscar a otro y dejarte afuera", le digo. Me dice que es actor. "Pero si el libro está escrito para vos, no hay nadie que pueda hacer el papel que no seas vos. El personaje sos vos, pero el libro no. El libro es la base pero no la estructura". Bueno, y así que lo llamé a Giustozzi, a quien conocía (N. de la R.: se refiere al conocido guionista Gius, cuyo nombre era Augusto Giustozzi). Me gustaba mucho lo que hacía. Yo no soy hombre que ve televisión, pero me habían gustado mucho todos los capítulos de Yo soy porteño. Así que trabajamos con Giustozzi y el flaco como actor. La película quedó bien, agradable, es un boceto de época. Está bien.