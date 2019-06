Todavía crepitaban los últimos fuegos de dragón, y las broncas disparadas desde las redes por el final de Game of Thrones, cuando HBO estrenó otro éxito: Chernobyl, una miniserie que es tal vez todo lo opuesto a GOT. Para empezar, por ser mini. Ya nos promete que no va a tenernos de acá para allá durante años y eso se agradece. Pero, además, acá no hay nada de fantasía: el monstruo que escupe fuego y mata existió.