En la segunda parte de El círculo se ha cerrado ya se anuncia hacia dónde va todo: "El tiempo transcurría y Abel se iba convirtiendo cada vez más en nada". Para no pasar hambre, robaba pescado en el muelle a los pescadores o le pedía a un carnicero hígado para el gato que no tenía. Todo, según el narrador en tercera persona, se volvía irreal: "No lo habría soportado de no haber sido porque estaba acostumbrado a esa clase de vida desde sus años en Kentucky".