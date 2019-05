Así, por ejemplo, su novela El mundo deslumbrante (The Blazing World) comparte el título con la novela de Margaret Cavendish, publicada en 1666, cuyo título completo era The Description of a New World, Called The Blazing World. En esa novela, como destacaba Eusebio de Lorenzo en la entrevista antes mencionada, su protagonista entra en un mundo diferente, y se convierte en la gobernante –una especie de amazona– de una sociedad utópica.