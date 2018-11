—Viviste el mundo de ambos lados de internet: antes y después. ¿Creés que ha cambiado algo en tu forma de leer y escribir, no sólo en lo técnico sino también en lo imaginario?

—Cuando en el móvil hay tantas cosas que puedes hacer… Antes, perder el teléfono no era un gran problema; ahora, es como perder el hígado. "¡No tengo hígado! ¡Lo necesito ya!" Creo que cambió la manera de enfocar tu atención. Lo noto yo misma cuando lo pienso cartesianamente: veo mi caso personal y lo analizo, pero no sé si ha cambiado en los niños de doce años, pero en la mía sí. Aunque no es tanto porque han inventado un aparato, sino cómo nos piden que nos relacionamos. Sobre todo me preocupa una cosa que decía Paul Virilio, el filósofo que se murió hace muy poco: le llamaba comunismo de las emociones a lo que sucede hoy cuando mostramos todos unánimemente una emoción en las redes. Parece que no has tenido una experiencia si no la compartes. Eso me interesa pensar y me preocupa. Entonces pienso que hay sorpresas: hay mucho más gusto por el libro ilustrado. Creo que es una reacción contra las pantallas. Por ahora en el kindle no se lee bien, porque está feo, es aburrido, monocromo, se lee mal. En ese sentido, noto que me he acercado más a los libros ilustrados, que son como algo más artesanal, digamos.