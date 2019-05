"Es mi primera vez en Israel, no sabía en qué me estaba metiendo, por ser alguien nacido en Siria, no estaba del todo seguro", confiesa sobre esta visita. Hablando con Infobae en el lobby del complejo de conferencias Mishkenot Sha'ananim, muy cerca del icónico molino de viento de Montefiore, el escritor reconoce: "Dejé Siria en el 2012, por lo que, sí, crecí en un país que es enemigo de Israel".