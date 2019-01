En la historia, aunque no tan bien ponderada en el imaginario popular, Rosa Luxemburgo es uno de los grandes líderes revolucionarios que tuvo este mundo. Pero las cosas no salieron bien. ¿Y qué se hace cuando todo se camina hacia el desastre? Se busca alternativas, se resiste. Cuando Alemania ingresó a la Primera Guerra Mundial, el congreso alemán aprobó por unanimidad financiar al ejército. El Partido Socialdemócrata, al cual pertenecía Rosa, también. Esto se traducía en una tregua entre el Gobierno y las rebeliones populares: la promesa implícita de no declarar huelga general. ¿Cómo un revolucionario podría estar a favor de semejante medida? Fue así que junto Karl Liebknecht, Clara Zetkin, Franz Mehring y Rosa Luxemburgo crearon la Liga Espartaquista. Escribían panfletos ilegales firmados como Espartaco —un esclavo que en el 73 a. C. dirigió la mayor rebelión contra el Imperio Romano— y participaban de movilizaciones. Organizaban, de alguna forma, a la clase obrera berlinesa.