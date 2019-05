La idea debe haber sido de Garfunkel, lo mismo que los largos capítulos explicando el funcionamiento de los bancos y del sistema financiero internacional (casi superfluos hoy, de tanto que lo hemos sufrido), pero el resto tiene un aire a Aira por momentos inconfundible. La descripción del sillón presidencial, por ejemplo: "Se conocía con el nombre del primer presidente del país, cuando en realidad el Estado todavía no existía: ya entonces se había adelanto el símbolo a lo que simbolizaría". O la definición cínica del patriota: "Al fin de cuentas, 'los oligarcas' somos los verdaderos patriotas, porque amamos al país tal cual es, y no como debería ser." O la afirmación de que "las dos especies más disímiles del mundo" son "un funcionario y un ex funcionario". O la observación de que "las computadoras eran el juguete preferido de esa sociedad, que las usaba aun donde habría bastado un pequeño fichero o una simple libreta de cuentas". O el retrato del ministro de relaciones exteriores Hugo Capeto, que tenía un imitador tan bueno en la televisión (Mario Sapag, como se recordará) que cuando el ministro hablaba, "quienes lo escuchaban no podían concentrarse en lo que decía sino en la perfección con que había sido copiado. De ahí que su gestión estuviera envuelta en un halo de misterio." Y un poco más adelante, luego de que el alias de Dante Caputo termina hablar, Aira termina de darle la vuelta a la idea: "Una exposición académica cuyo único mérito consistía en que quien la pronunciaba hacía una perfecta imitación de un imitador de la televisión". Esa misma idea es la que justifica la inversión propuesta en el libro (¡los banqueros como gente que quiere ayudar al país!) y la que caracteriza en buena medida la literatura de Aira en general: "En el mundo actual… las causas y los efectos podían invertirse con un golpe hábil de timón".