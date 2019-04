—Cada persona tiene su teoría, pero yo creo que no hay una razón. ¿Para qué comes? ¿Para qué bebes? No hay una razón exacta. Para mí la literatura es un mundo ajeno. Nuestro cuerpo es muy pequeño para conocer el mundo, con la literatura podemos hacerlo. Por ejemplo, recuerdo un cuento ruso. Un hombre se puso a beber vodka en un bar y cuando salió a la calle sintió tanto calor que se quitó la ropa y se tiró desnudo a un lago congelado. Y murió. Sí, es una historia triste pero lo que quiero decir es que yo no puedo beber vodka y tampoco puedo sentir ese frío, pero leyendo la historia sí. Eso es la literatura para mí.