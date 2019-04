"Si eres una persona adulta, no creas que este libro no va dirigido a ti solo por estar lleno de dibujos. ¡Menuda idea! Este libro también está hecho para mayores, ¡claro que sí!

Si eres un niño o una niña, es posible que algunas partes te parezcan un poco misteriosas. Tranquilo: seguro que puedes pensar un poco y adivinar muchas cosas.

Y, por otra parte, no creas que las palabras lo explican todo. Seguro que tropiezas con algunas que todavía no sabes muy bien lo que significan. Pero no es algo que me preocupe, porque estoy segura de que encontrarás alguna persona mayor que te las explique."