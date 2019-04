-Hace siete años tuve la idea inicial o la chispa que encendió mi imaginación y sentí que era tan fuerte que tenía que filmar una película con eso. Lo primero que vino a mi mente fue el personaje femenino (Anat), que no puede hacerse cargo de su bebé recién nacido con una disfunción y que va a hacer cualquier cosa por corregir eso. Su personaje era muy fuerte en mi mente y sus acciones me seguían sorprendiendo mientras iba desarrollando el guión. Fue solo en un estadio posterior, quizás unos pocos meses o un año después de empezar a escribirlo cuando terminé de comprender qué era tan atractivo de ese personaje para mí: es esa herida interna que lleva con ella, que es el sentimiento de no ser suficientemente buena, de no haber cumplido con el propósito de su vida o, al menos, de no haberlo hecho suficientemente bien. Aunque la perturbación en el mundo de Anat es muy extrema, creo que algo de esto existe en todos nosotros en cierta medida. Al menos como yo lo veo, esta herida se arrastra de generación a generación y muchas veces es causada por padres que creen que el propósito de sus hijos en la vida es continuar o completar lo que ellos no pudieron hacer. No ver a un niño como una criatura única e individual que tiene sus propios deseos y capacidades causa un trauma profundo en muchos chicos. Uno de los grandes poderes del cine y del arte en general es la habilidad para traer a la superficie las perturbaciones humanas y por eso me genera mucho entusiasmo haber podido filmar God of The Piano.