La última vez que vine estaba molesto. Se iban a presentar varias de mis películas pero me dijeron que una nueva, mi filme de Joe Strummer (Joe Strummer: The Future is Unwritten), iba a presentarse a las 3 am. Les pregunté por qué me estaban relegando al peor horario, que nadie iba a ir a verla. Pero me dijeron "No, no, va a estar bien". Y llegué a las 3 am y el lugar estaba repleto. Había gente en las escaleras y parada en todos lados. Fue una proyección fantástica. Así que estaba equivocado y ellos tenían razón.