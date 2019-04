En sus salidas por Manhattan, Gornick y su madre replican las tensiones de la infancia en un departamento del Bronx. El primer plano lo ocupan las mujeres de ese edificio de inmigrantes, en su mayoría judíos de clase trabajadora. La memoria tiene sus genios del lugar: la madre, única en su especie; Nettie, la vecina deseada y deseante, y la misma Gornick. "Nettie se dedicaba a seducir, yo a leer y mi madre a sufrir". Sus vidas están marcadas por una idea casi religiosa del amor como única aspiración, quid de la felicidad o la tragedia. El choque entre ese amor idealizado y la experiencia les enferma la vida. "Las personas que me rodeaban se habían casado por razones más importantes que la falta de pasión, y sin embargo creían en el amor", comenta en otro libro que se llama, justamente, The End of the Novel of Love (El fin de la novela de amor). "Todavía recuerdo cuando di vuelta la última página de una novela de amor y me di cuenta de que el amor como metáfora ya no funcionaba". Ese ideal de amor todopoderoso marca una diferencia tajante entre la madre, viuda fanática, y la hija, que "prefiere la verdad, por dura que sea, al romance".