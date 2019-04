El otro es mucho más interesante y tiene que ver con la estructura social, no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo. El escritor David Goodhart (editor durante años de Prospect, una revista de corte progresista y liberal) lo define muy bien en el libro The Road to Somewhere: The Populist Revolt and the Future of Politics. Allí, Goodhart dice que el Brexit (y el triunfo de Trump en EEUU, más el crecimiento del populismo xenófobo en el mundo) revelan una fuerte división en la sociedad. Por un lado están los que ven el mundo desde algún lugar (los somewhere), con raíces sólidas en una comunidad determinada, respeto por las tradiciones. En general son de clase media, blancos, de educación media o baja y probablemente la economía post industrial los dejó con algunos problemas laborales.