Al respecto, el crítico Sam Moskowitz, en Seekers of Tomorrow: Masters of Science Fiction (1966), había escrito que Vonnegut tenía un excelente material pero no tuvo la fortuna de empezar a afilar su pertenencia al género en las revistas pulp como el resto de los escritores de ciencia ficción. En lugar de eso, tuvo la mala suerte de formarse en revistas literarias serias. Moskowitz creía que a Vonnegut le faltaba "disciplina y práctica" y necesitaba "mucha menos pedantería… Le ayudaría conocer qué conceptos han sido usados hasta el hartazgo y qué fue lo que los agotó". Pobre de él.