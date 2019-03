La historia de su origen no fue contada hasta que el personaje no estuvo bien instalado entre los lectores de historietas de la época. Los autores no querían detener el ritmo y la seducción de las aventuras. Los padres de Bruce Wayne (Bruno Díaz) fueron asesinados por unos delincuentes a la salida de un cine cuando él tenía 7 años. Desde ese momento se juró combatir el crimen. Para ello eligió camuflar su identidad detrás de la máscara, actuar en la noche, asimilarse a un murciélago, pero a uno justiciero. Tiempo después, varios números más adelante, se incorporaron Robin (Dick Grayson/ Ricardo Tapia) y el mayordomo Alfred a la historia.

El personaje fue un éxito inmediato. Un superhéroe sin súper poderes. Un justiciero con un lado oscuro, con dos caras. No se permite usar armas de fuego por el recuerdo a lo sucedido con sus padres, ni asesinar. Pero sí puede hacer daño y desarrollar su crueldad contra sus enemigos.