Le bastó hablar para que el vitoreo se interrumpa por un par de segundos. "Buenas tardes. Antes que nada…", dijo con su voz raspada, imponente, tremebunda, y el público no pudo evitarlo: volvió a aplaudir. "Antes que nada, qué gusto estar aquí. Comprenderán ustedes que entre tanto poeta y tanto erudito me siento un poco impostor, pero siempre me ha gustado sentirme impostor, es decir, asistir a fiesta a las que se supone que no tendría por qué ser invitado", comentó con su ironía característica, sus buenos modales picarescos. Mañana estará recitando poemas en un homenaje de tango, aunque más privado, puesto que las entradas ya están agotadas.