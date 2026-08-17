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La Alcaldía de Cali implementará Pico y Placa Solidario por la emergencia del sismo: así funcionará la restricción en la ciudad

La decisión temporal busca dejar libres las vías tras el sismo, facilitar el paso de maquinaria y equipos de respuesta, y mantener controlado el tránsito entre el 18 y el 22 de agosto de 2026

El Pico y Placa Solidario en Cali restringe la circulación de vehículos particulares de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. para facilitar la movilidad de los organismos de atención - crédito Alcaldía de Cali
El Pico y Placa Solidario en Cali restringe la circulación de vehículos particulares de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. para facilitar la movilidad de los organismos de atención - crédito Alcaldía de Cali
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La Alcaldía de Cali anunció la implementación extraordinaria del Pico y Placa Solidario, que regirá entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto de 2026, como respuesta a la emergencia causada por el reciente sismo y para garantizar la movilidad segura de los organismos de atención y recuperación en la ciudad.

La medida, que restringe la circulación de vehículos particulares de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., busca mantener despejados los principales corredores viales y facilitar de manera ininterrumpida el despliegue de equipos operativos y maquinaria pesada en las zonas más afectadas.

Durante la semana del 18 al 22 de agosto, la rotación de la restricción funcionará así:

  • Martes 18 y jueves 20 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Miércoles 19 y viernes 21 de agosto: placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
  • Sábado 22 de agosto: placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

La inclusión del sábado responde a la necesidad de mantener el flujo vehicular controlado durante todo el periodo de emergencia, permitiendo el ingreso y desplazamiento ágil de los organismos y equipos dedicados a la remoción de escombros, intervención estructural y apoyo humanitario.

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La rotación del Pico y Placa Solidario en Cali aplica los días 18, 20 y 22 de agosto para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 - crédito Alcaldía de Cali
La rotación del Pico y Placa Solidario en Cali aplica los días 18, 20 y 22 de agosto para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 - crédito Alcaldía de Cali

El secretario de Movilidad, Sergio Javier Moncayo, subrayó que se trata de una decisión excepcional y temporal, adoptada “pensando siempre en la seguridad y en las necesidades de nuestra ciudad”.

A quiénes aplica y quiénes están exentos

La restricción cobija a todos los vehículos particulares, sin importar su tipo, que circulen dentro del perímetro urbano del Distrito Especial de Santiago de Cali. No obstante, la medida mantiene el régimen de excepciones vigente, por lo que están exentos:

  • Motocicletas de toda clase.
  • Vehículos oficiales, diplomáticos y consulares.
  • Vehículos de emergencia, rescate, atención de desastres y grúas.
  • Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida.
  • Vehículos de la Fuerza Pública, Migración Colombia e Inpec.
  • Vehículos con personal médico, asistencial, farmacéutico y hospitalario.
  • Vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas.
  • Vehículos operativos de entidades públicas y organismos relacionados con la atención de la emergencia.
  • Vehículos de servicios públicos esenciales (acueducto, energía, telefonía, basuras, etc.).
  • Vehículos con exenciones previamente otorgadas conforme a la normatividad vigente.

La Secretaría de Movilidad podrá ampliar o ajustar el listado de excepciones de acuerdo con la evolución de la emergencia y las necesidades operativas de la ciudad.

Pareja sufre grave accidente en Cali al intentar evadir control de movilidad - crédito Movilidad Cali
El Pico y Placa Solidario en Cali exonera a motocicletas, vehículos de emergencia, carga pesada, servicios públicos esenciales y personal médico, entre otros casos - crédito Alcaldía de Cali

Medida especial en el kilómetro 18 para el retorno a Cali

Adicionalmente, el lunes 17 de agosto entró en vigencia una regulación especial para el ingreso de vehículos particulares a Cali por el Kilómetro 18, uno de los principales accesos a la ciudad.

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  • De 4:00 p. m. a 6:00 p. m.: permitido el ingreso de vehículos cuyas placas terminen en 0, 2, 4, 6 y 8.
  • De 6:00 p. m. a 8:00 p. m.: permitido el ingreso de vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9.

La restricción solo aplica para el ingreso a Cali por el Kilómetro 18 y no afecta la salida de vehículos ni otros accesos a la ciudad. La Secretaría de Movilidad dispondrá de personal operativo y agentes de tránsito para acompañar la implementación de la medida y orientar a los conductores en el sector, con el objetivo de asegurar un retorno ordenado, seguro y sin congestiones.

La Secretaría de Movilidad aplicará el 17 de agosto una regulación especial en el Kilómetro 18 para el ingreso de vehículos particulares a Cali según el número de placa - crédito Alcaldía de Cali
La Secretaría de Movilidad aplicará el 17 de agosto una regulación especial en el Kilómetro 18 para el ingreso de vehículos particulares a Cali según el número de placa - crédito Alcaldía de Cali

Llamado a la ciudadanía

La Alcaldía de Cali hizo un llamado a los ciudadanos a planificar sus desplazamientos, verificar el último dígito de la placa y respetar los horarios de restricción, recordando que se trata de una medida solidaria y temporal, adoptada para salvaguardar la vida y facilitar la atención de la emergencia.

La administración destacó que el Pico y Placa Solidario ha permitido reducir el flujo vehicular en las zonas más afectadas, garantizando el ingreso de maquinaria pesada y equipos de emergencia, y disminuyendo la circulación en sectores con estructuras en riesgo.

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