México
Agregar Infobae enGoogle

Mi derecho, mi lugar 2026: cuándo y cómo consultar los resultados para preparatoria en Edomex y CDMX

Quienes no completaron su registro en el periodo ordinario contarán con una ventana adicional de ocho días

 Mi derecho, mi lugar, el sistema implementado desde 2025, elimina el antiguo examen de asignación para la mayoría de instituciones, permitiendo a miles de jóvenes ingresar de manera directa a escuelas públicas, a excepción del IPN y la UNAM, que mantienen su propio proceso selectivo.
 Mi derecho, mi lugar, el sistema implementado desde 2025, elimina el antiguo examen de asignación para la mayoría de instituciones, permitiendo a miles de jóvenes ingresar de manera directa a escuelas públicas, a excepción del IPN y la UNAM, que mantienen su propio proceso selectivo.
Guardar

El ciclo escolar 2026-2027 inicia con una transformación relevante en el acceso al bachillerato en el Valle de México. Mi derecho, mi lugar, el sistema implementado desde 2025, elimina el antiguo examen de asignación para la mayoría de instituciones, permitiendo a miles de jóvenes ingresar de manera directa a escuelas públicas, a excepción del IPN y la UNAM, que mantienen su propio proceso selectivo.

La edición 2026 registró un crecimiento notable: 307 mil 241 aspirantes, según datos del secretario, lo que representa un aumento del 26 % en comparación con el año anterior. La mayoría de quienes buscan un lugar son mujeres, representando el 54 % del total, mientras que los hombres constituyen el 46 %, según datos de Google Trends.

PUBLICIDAD

El proceso de registro para el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Estado de México comenzó el 17 de marzo (captura de pantalla)
El proceso de registro para el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Estado de México comenzó el 17 de marzo (captura de pantalla)

Publicación de resultados y acceso a planteles

El proceso de registro para el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Estado de México comenzó el 17 de marzo. Quienes participaron pudieron seleccionar hasta 20 opciones de planteles si elegían la modalidad de examen y acceso directo.

Imagen 2G372PL22RHFBE63CLZUTC56EM

¿Cómo y dónde consultar los resultados?

Los resultados de Mi derecho, mi lugar estarán disponibles a partir del martes 18 de agosto. Para conocer la escuela asignada, los aspirantes deben ingresar al portal oficial del programa, seleccionar la etapa 6 y contar con su folio y CURP. Esta información es imprescindible para acceder al comprobante de registro y a la notificación oficial de la asignación.

De este modo, cualquier estudiante que haya cumplido en tiempo y forma con los requisitos podrá verificar su plantel asignado para iniciar el ciclo escolar. El procedimiento es completamente digital y busca garantizar la transparencia y el acceso equitativo a la educación media superior en la región.

PUBLICIDAD

Imagen WFPJ35AIQJHI5M2ZMXDQ4KHPVU

Modalidades y opciones educativas

La reforma introducida con Mi derecho, mi lugar permite el ingreso directo a instituciones como el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Conalep, el IEMS, la DGB, el DGETI, el Dgetaycm, la SECTI y la UAEMéx plantel Texcoco. Solo quienes optaron por el IPN o la UNAM deben presentar un examen para obtener su lugar.

El sistema garantiza que los aspirantes, al cumplir los requisitos y aportar la documentación necesaria, tengan asegurado un espacio en alguna de las opciones seleccionadas, sin depender de una prueba estandarizada, salvo en los dos casos mencionados.

Imagen 2EJ6RW2HNVALFLEGXXKJNLBEEY

Periodo extraordinario para no seleccionados

Las personas que eligieron únicamente escuelas del IPN y la UNAM y no resultaron seleccionadas dispondrán de un periodo extraordinario. Durante este tiempo adicional, podrán optar por cualquier otra institución pública que cuente con lugares disponibles, asegurando así su acceso a la educación media superior.

En resumen, el programa Mi derecho, mi lugar modifica el acceso al bachillerato público en el Valle de México, promoviendo un proceso más incluyente, transparente y accesible para la población estudiantil, con especial énfasis en garantizar el derecho universal al aprendizaje.

Temas Relacionados

resultados ecoems 2026Mi derecho, mi lugar2026EdomexGoogle TrendsCDMXProgramas socialesmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Se trata de la segunda ocasión en la que aparecen mensajes en contra de María Elena Andrade Ramírez para que “controle” a personal de la FGE

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Lanzan catálogo climático para gobiernos en México: busca mejorar toma de decisiones con datos sobre mitigación y financiamiento

La plataforma contiene información sobre herramientas de mitigación, adaptación y financiamiento ante la crisis climática

Lanzan catálogo climático para gobiernos en México: busca mejorar toma de decisiones con datos sobre mitigación y financiamiento

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

La empresa confirmó parte del elenco que se presentará el próximo 11 de septiembre en la Ciudad de México, aunque todavía quedan más luchadores por revelar

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional permitió localizar ocho armas largas, cuatro cortas, 87 cargadores, 6.6 kilos de presunta marihuana y un vehículo

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

Nitazenos se extienden por 37 países y amenazan con sustituir al fentanilo: México ya los contempla como estupefacientes

ENTRETENIMIENTO

Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

Pati Chapoy y Pedro Sola festejan en Ventaneando el Día del Veterinario tras polémica de ‘envenenar perros’

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: este lunes se conoce quién es el nuevo líder de la semana

Pati Chapoy reconoce que sí fue abucheada en el concierto de Cristian Castro: “Que la gente se desahogue”

Consuelo Duval defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes por su físico: “Es que nada les acomoda”

Ninel Conde revela detalles inéditos de su amorío con Luis Miguel: “En el yate cantándome La Bikina”

DEPORTES

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

WWE confirma las estrellas que estarán en SmackDown 2026 en CDMX

Quique Setién en el radar de Tigres: comienza la carrera por el puesto de DT en los felinos

Siguiendo los pasos de Isaac del Toro: César Macías competirá en la Vuelta a España

Conoce a las 12 jugadoras que hicieron historia con la Selección Mexicana de Flag Football

México anuncia su convocatoria para la Copa Mundial Femenina Sub 20 en Polonia