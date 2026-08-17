Mi derecho, mi lugar 2026: cuándo y cómo consultar los resultados para preparatoria en Edomex y CDMX

Mi derecho, mi lugar, el sistema implementado desde 2025, elimina el antiguo examen de asignación para la mayoría de instituciones, permitiendo a miles de jóvenes ingresar de manera directa a escuelas públicas, a excepción del IPN y la UNAM, que mantienen su propio proceso selectivo.

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El ciclo escolar 2026-2027 inicia con una transformación relevante en el acceso al bachillerato en el Valle de México. Mi derecho, mi lugar, el sistema implementado desde 2025, elimina el antiguo examen de asignación para la mayoría de instituciones, permitiendo a miles de jóvenes ingresar de manera directa a escuelas públicas, a excepción del IPN y la UNAM, que mantienen su propio proceso selectivo.

La edición 2026 registró un crecimiento notable: 307 mil 241 aspirantes, según datos del secretario, lo que representa un aumento del 26 % en comparación con el año anterior. La mayoría de quienes buscan un lugar son mujeres, representando el 54 % del total, mientras que los hombres constituyen el 46 %, según datos de Google Trends.

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El proceso de registro para el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Estado de México comenzó el 17 de marzo (captura de pantalla)

Publicación de resultados y acceso a planteles

El proceso de registro para el bachillerato público en la Zona Metropolitana del Estado de México comenzó el 17 de marzo. Quienes participaron pudieron seleccionar hasta 20 opciones de planteles si elegían la modalidad de examen y acceso directo.

¿Cómo y dónde consultar los resultados?

Los resultados de Mi derecho, mi lugar estarán disponibles a partir del martes 18 de agosto. Para conocer la escuela asignada, los aspirantes deben ingresar al portal oficial del programa, seleccionar la etapa 6 y contar con su folio y CURP. Esta información es imprescindible para acceder al comprobante de registro y a la notificación oficial de la asignación.

De este modo, cualquier estudiante que haya cumplido en tiempo y forma con los requisitos podrá verificar su plantel asignado para iniciar el ciclo escolar. El procedimiento es completamente digital y busca garantizar la transparencia y el acceso equitativo a la educación media superior en la región.

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Modalidades y opciones educativas

La reforma introducida con Mi derecho, mi lugar permite el ingreso directo a instituciones como el Colegio de Bachilleres (Colbach), el Conalep, el IEMS, la DGB, el DGETI, el Dgetaycm, la SECTI y la UAEMéx plantel Texcoco. Solo quienes optaron por el IPN o la UNAM deben presentar un examen para obtener su lugar.

El sistema garantiza que los aspirantes, al cumplir los requisitos y aportar la documentación necesaria, tengan asegurado un espacio en alguna de las opciones seleccionadas, sin depender de una prueba estandarizada, salvo en los dos casos mencionados.

Periodo extraordinario para no seleccionados

Las personas que eligieron únicamente escuelas del IPN y la UNAM y no resultaron seleccionadas dispondrán de un periodo extraordinario. Durante este tiempo adicional, podrán optar por cualquier otra institución pública que cuente con lugares disponibles, asegurando así su acceso a la educación media superior.

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En resumen, el programa Mi derecho, mi lugar modifica el acceso al bachillerato público en el Valle de México, promoviendo un proceso más incluyente, transparente y accesible para la población estudiantil, con especial énfasis en garantizar el derecho universal al aprendizaje.